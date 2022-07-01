RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна може вийти за межі України, - глава МЗС Фінляндії

Фото: Пекка Хаавісто, глава МЗС Фінляндії (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Війна може опинитися за межами України. Це цілком ймовірно.

Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Звичайно, така ймовірність є. І тому зараз так важливо підтримувати Україну", - сказав Хаавісто.

На запитання, чи зможе Україна виграти війну, Хаавісто сказав: "Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на високому рівні. Вони дуже згуртовані".

"Їм потрібна наша підтримка", - додав він.

Нагадаємо, північноатлантичний альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні