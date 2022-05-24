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Война в Украине является глобальной проблемой, а не региональной, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Война в Украине является глобальной проблемой, а не региональной. США вместе со своими партнерами будут добиваться создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это не просто европейский вопрос. Это глобальный вопрос. Нападение России на Украину только усиливает важность целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета", - заявил он.

Ранее Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку страны.

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Джозеф БайденВойна России против Украины