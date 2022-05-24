Война в Украине является глобальной проблемой, а не региональной, - Байден

Война в Украине является глобальной проблемой, а не региональной. США вместе со своими партнерами будут добиваться создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это не просто европейский вопрос. Это глобальный вопрос. Нападение России на Украину только усиливает важность целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета", - заявил он.
Ранее Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку страны.
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