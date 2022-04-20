Война в Украине влияет на стоимость продовольствия во всем мире, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение России в Украину продолжит отрицательно сказываться на мировой экономике. Дальнейшую динамику цен предсказать пока невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Джо Байден в своем выступлении отметил, что мир сегодня переживает самую высокую инфляцию за последние 40 лет. Среди главных причин он указал экономический спад из-за пандемии Covid-19 и вторжение России в Украину, предупредив, что продолжающаяся война будет продолжать наносить ущерб мировой экономике и дальше.

"Вторжение в Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире. Две основные житницы пшеницы в мире – это Украина и Россия. Рост инфляции был следствием путинского повышения цен на энергоносители", — сказал он.

Байден добавил, что делает все возможное, чтобы снизить цены, указав на высвобождение стратегических запасов нефти. Он также заявил, что многие страны Европы готовы пойти на такой же шаг ради стабилизации цен на энергоносители.