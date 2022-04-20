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Війна в Україні впливає на вартість продовольства в усьому світі, - Байден

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Вашингтон, Середа 20 квітня 2022 01:58
Війна в Україні впливає на вартість продовольства в усьому світі, - Байден Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден заявив, що вторгнення Росії в Україну продовжить негативно позначатися на світовій економіці. Подальшу динаміку цін передбачити поки неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джо Байден у своєму виступі зазначив, що світ сьогодні переживає найвищу інфляцію за останні 40 років. Серед головних причин він вказав економічний спад через пандемію Covid - 19 і вторгнення Росії в Україну, попередивши, що війна буде продовжувати завдавати шкоди світовій економіці й далі.

"Вторгнення в Україну призвело до зростання цін на газ і харчові продукти в усьому світі. Дві основні житниці пшениці у світі - це Україна і Росія. Зростання інфляції було наслідком путінського підвищення цін на енергоносії", - сказав він.

Байден додав, що робить все можливе, щоб знизити ціни, вказавши на вивільнення стратегічних запасів нафти. Він також заявив, що багато країн Європи готові піти на такий же крок заради стабілізації цін на енергоносії.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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