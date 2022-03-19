Война в Украине может привести к "урагану голода" и краху продовольственной системы мира, - ООН

"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и вызывает резкий рост цен на топливо, продуктов питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - написал он.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что война России против Украины вызовет голод в Африке, а также добавили, что российская агрессия принесет социальные последствия для многих стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.