Война России против Украины означает голод в Африке, - директор МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что война России против Украины вызовет голод в Африке. Она также добавила, что российская агрессия принесет социальные последствия для многих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Георгиевой телеканалу CBS News .

"Позвольте мне сказать следующее: да, война в Украине означает голод в Африке", - сказала Георгиева.

Директор МВФ добавила, что война в Украине также приведет к социальным последствиям во многих странах. По ее словам, это будет ощущаться по трем каналам, которые уже оказали заметное влияние.

"Во-первых - это цены на сырье, энергоносители, зерно, удобрения", - уточнила она.