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Война России против Украины означает голод в Африке, - директор МВФ

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Вашингтон, Понедельник 14 марта 2022 02:09
Война России против Украины означает голод в Африке, - директор МВФ Фото: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (euronews.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что война России против Украины вызовет голод в Африке. Она также добавила, что российская агрессия принесет социальные последствия для многих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Георгиевой телеканалу CBS News.

"Позвольте мне сказать следующее: да, война в Украине означает голод в Африке", - сказала Георгиева.

Директор МВФ добавила, что война в Украине также приведет к социальным последствиям во многих странах. По ее словам, это будет ощущаться по трем каналам, которые уже оказали заметное влияние.

"Во-первых - это цены на сырье, энергоносители, зерно, удобрения", - уточнила она.

Напомним, ранее стало известно о росте цен на муку, манную крупу и другие продукты в странах Африки из-за войны России против Украины.

Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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