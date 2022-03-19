Война в Украине может привести к "урагану голода" и краху продовольственной системы мира, - ООН

В ООН прогнозируют, что война в Украине может вызвать массовый голод в мире и крах глобальной продовольственной системы. Там призвали приложить максимум усилий, чтобы не допустить этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш в Twitter.

"Война в Украине уже нарушает цепи поставок и вызывает резкий рост цен на топливо, продуктов питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", - написал он.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что война России против Украины вызовет голод в Африке, а также добавили, что российская агрессия принесет социальные последствия для многих стран.

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