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Війна в Україні може призвести до "урагану голоду" і краху продовольчої системи світу, - ООН

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Нью-Йорк, Субота 19 березня 2022 10:16
Війна в Україні може призвести до "урагану голоду" і краху продовольчої системи світу, - ООН Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В ООН прогнозують, що війна в Україні може спричинити масовий голод у світі та крах глобальної продовольчої системи. Там закликали докласти максимум зусиль, аби не допустити цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреш в Twitter.

"Війна в Україні вже порушує ланцюги постачання і спричиняє різке зростання цін на паливо, продуктів харчування та транспорт. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи", - написав він.

Нагадаємо, раніше в МВФ заявили, що війна Росії проти України викличе голод в Африці, а також додали, що російська агресія принесе соціальні наслідки для багатьох країн.

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