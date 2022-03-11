Война в Украине не должна превратится в войну НАТО с РФ, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины не должна превратиться в войну Североатлантического Альянса с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

При этом он добавил, что мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы положить конец войне России против Украины.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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