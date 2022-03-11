Війна в Україні не повинна перетвориться на війну НАТО з РФ, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну Північноатлантичного альянсу з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
При цьому він додав, що світова спільнота має зробити все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.
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