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Война в Украине будет иметь серьезные последствия для мировой экономики, - МВФ

Автор: RBC.UA

Дальнейшая эскалация конфликта будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. В МВФ заявили, что последствия санкций будут также распространяться и на другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.


"Продолжающаяся война и связанные с ней санкции также окажут серьезное влияние на мировую экономику", - заявили в МВФ.

Цены на энергоносители и пшеницу резко выросли, добавив к последствиям инфляции от пандемии глобальные сбои в цепочке поставок.

Денежные власти во всем мире должны будут внимательно следить за ростом цен в своих странах, добавил он, и необходимо проводить политику защиты экономически уязвимых домохозяйств.

"В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным", - добавили в МВФ.

Международный валютный фонд заявил в субботу, что уже на следующей неделе вынесет на рассмотрение исполнительного совета просьбу Украины о выделении 1,4 миллиарда долларов в качестве чрезвычайного финансирования.

Напомним, что ЕС выделили первый транш гуманитарной помощи беженцам.

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МВФ