ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Война и туризм. Откроют ли курортный сезон в Запорожской области

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 17:49
Война и туризм. Откроют ли курортный сезон в Запорожской области Фото: откроют ли курортный сезон в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате временной оккупации части территории Запорожской области - открытие курортного сезона в регионе временно невозможно. Для начала необходимо полностью исключить опасность для жизни отдыхающих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

"В этом году из-за полномасштабного вторжения оккупационных войск в Запорожской области не состоится курортный сезон. Для открытия баз отдыха необходимо исключить опасность для жизни отдыхающих. Это возможно осуществить лишь после победы",- пояснил начальник отдела туризма ЗОВА Евгений Коваленко.

Коваленко призвал жителей прибрежных территорий удержаться от отдыха на побережье Азовского моря и отметил, что владельцы баз отдыха имеют возможность фиксировать убытки и упущенную выгоду, чтобы после победы взыскать их в России в качестве компенсации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Запорожская область
NEWS
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет