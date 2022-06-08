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Війна та туризм. Чи відкриють курортний сезон у Запорізькій області

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Середа 08 червня 2022 17:49
Війна та туризм. Чи відкриють курортний сезон у Запорізькій області Фото: чи відкриють курортний сезон у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок тимчасової окупації частини території Запорізької області - відкриття курортного сезону в регіоні тимчасово неможливе. Для початку необхідно повністю виключити небезпеку для життя відпочиваючих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

"В цьому році через повномасштабне вторгнення окупаційних військ в Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги", - пояснив начальник відділу туризму ЗОВА Євген Коваленко.

Коваленко закликав мешканців прибережних територій утриматись від відпочинку на узбережжі Азовського моря й відзначив, що власники баз відпочинку мають змогу фіксувати збитки й втрачену вигоду, аби після перемоги стягнути їх у Росії в якості компенсації.

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