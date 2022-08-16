Война и цены на газ остановят треть сахарных заводов в Украине

"В этом году еще 10 заводов работать не будут, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине", - говорится в сообщении.

Европейские цены на газ превысили 2000 долларов за 1000 кубометров, и это основная причина, по которой часть заводов не будут запущены, когда 1 сентября начнется новый сезон.

Министерство сельского хозяйства Украины сообщило, что в этом году фермеры засеяли сахарной свеклой 180 тысяч гектаров, что позволит произвести 1,08 млн тонн сахара из 7,83 млн тонн сахарной свеклы. Украина произвела около 1,3 млн тонн свекловичного сахара в 2021 году.

В начале сезона производства сахара 2022/23 1 сентября в Украине будет около 470 тысяч тонн, и это вместе с ожидаемым производством покроет как местные потребности, так и экспорт, заявили в министерстве.