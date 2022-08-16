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Війна і ціни на газ зупинять третину цукрових заводів в Україні

Фото: в Україні скоротиться виробництво цукру (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Третина цукрових заводів України не працюватиме цього року. Заводи зупиняться через війну і високі ціни на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на асоціацію "Укрцукор".

"Цього року ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запустяться тільки 22 цукрових заводи по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Європейські ціни на газ перевищили 2000 доларів за 1000 кубометрів, і це основна причина, по якій частина заводів не будуть запущені, коли 1 вересня почнеться новий сезон.

Міністерство сільського господарства України повідомило, що цього року фермери засіяли цукровими буряками 180 тисяч гектарів, що дозволить виробити 1,08 млн тонн цукру з 7,83 млн тонн цукрових буряків. Україна виробила близько 1,3 млн тонн бурякового цукру в 2021 році.

На початку сезону виробництва цукру 2022/23 1 вересня в Україні буде близько 470 тисяч тонн, і це разом з очікуваним виробництвом покриє як місцеві потреби, так і експорт, заявили в міністерстві.

Нагадаємо, 16 серпня ціни на газ в Європі зросли до максимуму з 8 березня 2022 року. Ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 235 євро за МВт·год (близько 2 500 доларів за 1 тис.кубометрів).

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