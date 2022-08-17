Война создает новые реалии: в Минюсте анонсировали масштабные сокращения
В Министерстве юстиции начали масштабное сокращение. Нормализация структуры спровоцирована новыми реалиями и правилами, которые диктует война.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра юстиции Украины Дениса Малюськи.
Сокращение в Министерстве юстиции Малюська именовал началом "активной нормализации структуры".
По его словам, в министерстве сокращение начали сверху:
- уменьшили количество заместителей министра юстиции на три должности;
- уменьшили количество межрегиональных управлений юстиции вдвое - 4 вместо 8;
- уменьшают количество заместителей руководителей межрегиональных управлений вдвое;
- уменьшают количество подчиненных организаций.
Также ожидается сокращение в среднем и нижнем звене министерства и многое другое.
Как отметил Малюська, сокращение связано с новыми требованиями и реалиями, которые диктует развязанная Россией война.
"Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, и никто из вас не застрахован от следующей волны нормализации", - пишет глава Министерства юстиции.
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