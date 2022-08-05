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Действия российских оккупантов подорвали безопасность Запорожской АЭС, - британская разведка

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Украина, Пятница 05 августа 2022 09:04
Действия российских оккупантов подорвали безопасность Запорожской АЭС, - британская разведка Фото: оккупанты подорвали безопасность Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС остаются неясными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали безопасность и безопасность нормальной эксплуатации станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, российские силы действуют в районах, прилегающих к электростанции, и используют артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрелов украинской территории на западном берегу Днепра.

Российские силы использовали более обширную территорию объекта, в частности соседний город Энергодар, для отдыха своих сил, "используя защищенный статус атомной электростанции, чтобы снизить риск для своего оборудования и персонала от ночных украинских атак", добавили в Минобороны Британии.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оккупированная Запорожская АЭС "вышла из-под контроля".

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Запорожская АЭС
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