Действия российских оккупантов подорвали безопасность Запорожской АЭС, - британская разведка

После пяти месяцев оккупации намерения России в отношении Запорожской АЭС остаются неясными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали безопасность и безопасность нормальной эксплуатации станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сообщении, российские силы действуют в районах, прилегающих к электростанции, и используют артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрелов украинской территории на западном берегу Днепра.

Российские силы использовали более обширную территорию объекта, в частности соседний город Энергодар, для отдыха своих сил, "используя защищенный статус атомной электростанции, чтобы снизить риск для своего оборудования и персонала от ночных украинских атак", добавили в Минобороны Британии.