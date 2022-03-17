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Война России против Украины замедлит рост мировой экономики и разгонит инфляцию, - ОЭСР

Новина українською →
Украина, Четверг 17 марта 2022 13:07
Война России против Украины замедлит рост мировой экономики и разгонит инфляцию, - ОЭСР Фото: ОЭСР оценила потери мировой экономики от войны России против Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) ожидает, что российское вторжение в Украину может снизить глобальный рост более чем на процентный пункт в 2022 году и добавить 2,5 п.п. к инфляции. Однако увеличение государственных расходов странами ОЭСР порядка 0,5% ВВП может снизить экономические последствия войны примерно наполовину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОЭСР.

Поскольку Европа сильно зависит от российского импорта энергоносителей, негативное влияние войны на экономику еврозоны может составить до 1,4%, а в США - около 0,9%, подсчитала ОЭСР в анализе экономических последствий войны.

Хотя на Россию и Украину приходится всего 2% мирового ВВП, они оказывают огромное влияние на энергетический и товарный рынки как крупные производители сырья, используемого во всем, от каталитических нейтрализаторов для автомобилей до удобрений.

Поскольку скачки цен на энергоносители и сырьевые товары оказывают новое давление на и без того растущую инфляцию, ОЭСР заявила, что центральные банки должны сосредоточиться на нормализации денежно-кредитной политики, хотя более медленные темпы будут оправданы в странах, где экономические последствия войны являются наиболее серьезными.

Перед лицом резкого роста цен на энергию и продукты питания многие правительства раздали субсидии потребителям и предприятиям, а некоторые также ввели контроль над ценами или снизили сборы и налоги. ОЭСР заявила, что правительства должны быть осторожны, чтобы такие меры были временными и целенаправленными.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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