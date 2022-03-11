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Война России против Украины может вызвать рост цен на продовольствие на 20%, - ООН

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Украина, Пятница 11 марта 2022 14:49
Война России против Украины может вызвать рост цен на продовольствие на 20%, - ООН Фото: Война России против Украины может вызвать продовольственный кризис (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Международные цены на продукты питания и корма могут вырасти на 8-20% в результате войны России против Украины. Это спровоцирует скачок числа недоедающих людей во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В предварительной оценке вторжения России в Украину ФАО заявила, что неясно, сможет ли Украина собирать урожай во время затяжного конфликта, а неопределенность также связана с экспортом продуктов питания из России.

ФАО напомнила, что Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых.

Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений.

"Вероятные перебои в сельскохозяйственной деятельности этих двух основных экспортеров основных товаров могут серьезно обострить проблему продовольственной безопасности во всем мире", - заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и, по всей видимости, еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются во всем мире.

По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23 гг., добавив, что международные санкции могут прервать российский экспорт.

ФАО заявила, что 50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от России и Украины на 30% или более своих поставок пшеницы, что делает их особенно уязвимыми.

"Глобальное число недоедающих людей может увеличиться на 8-13 миллионов человек в 2022-2023 годах", - заявила ФАО, добавив, что наиболее заметный рост будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которым следуют страны Африки к югу от Сахары.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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