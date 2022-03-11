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Війна Росії проти України може викликати зростання цін на продовольство на 20%, - ООН

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 14:49
Війна Росії проти України може викликати зростання цін на продовольство на 20%, - ООН Фото: війна Росії проти України може викликати продовольчу кризу (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 8-20% в результаті війни Росії проти України. Це спровокує стрибок числа недоїдаючих людей у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

У попередній оцінці вторгнення Росії в Україну ФАО заявила, що неясно, чи зможе Україна збирати урожай під час затяжного конфлікту, а невизначеність також пов'язана з експортом продуктів харчування з Росії.

ФАО нагадала, що Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, а Україна посідає п'яте місце. Разом вони забезпечують 19% світових поставок ячменю, 14% пшениці і 4% кукурудзи, що становить більше однієї третини світового експорту зернових.

Росія також є світовим лідером з експорту добрив.

"Ймовірні перебої в сільськогосподарській діяльності цих двох основних експортерів основних товарів можуть серйозно загострити проблему продовольчої безпеки в усьому світі", - заявив генеральний директор ФАО Цюй Дун'юй.

Індекс цін на продукти харчування досяг рекордного рівня в лютому і, по всій видимості, ще більше підніметься в найближчі місяці, оскільки наслідки конфлікту відображаються у всьому світі.

За даними ФАО, від 20% до 30% полів, що використовуються для вирощування озимих зернових, кукурудзи та соняшнику в Україні, не будуть засіяні або залишаться неприбраними протягом сезону 2022/23 рр., додавши, що міжнародні санкції можуть перервати російський експорт.

ФАО заявила, що 50 країн, у тому числі багато з найменш розвинених країн, залежать від Росії та України на 30% або більше своїх поставок пшениці, що робить їх особливо вразливими.

"Глобальне число недоїдаючих людей може збільшитися на 8-13 мільйонів чоловік в 2022-2023 роках", - заявила ФАО, додавши, що найбільш помітне зростання буде спостерігатися в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, за яким слідують країни Африки на південь від Сахари.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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