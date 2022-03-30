Война России против Украины может вызвать голод во всем мире, - постпред Британии в ООН

Полномасштабная война России против Украины усугубляет продовольственный кризис в мире. Это может привести к быстрому распространению голода на планете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Барбару Вудвард.
"Сейчас мы наблюдаем стремительный рост цен на энергоносители и глобальное отсутствие продовольственной безопасности, что сильнее всего бьет по самым уязвимым слоям населения", - сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.
Дипломат добавила, что сегодня почти каждая страна-член ООН испытывает последствия войны России против Украины. По ее словам, мир оказался перед угрозой дестабилизации, вызванной голодом. В результате существует риск того, что без еды останутся дети.
"Аппетит России к войне лишает мир еды", - сказала Вудвард.
Напомним, ранее Всемирная торговая организация предупредила о риске возникновения голодных бунтов в бедных странах из-за нехватки продовольствия, которая может возникнуть в результате российской агрессии против Украины.
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