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Война России против Украины приведет к длительной инфляции в еврозоне, - ЕЦБ

Фото: замглавы ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо (weforum.org)
Автор: Юлия Бойко

Война России против Украины приведет к высокому уровню инфляции в странах еврозоны. И он будет наблюдаться в течение длительного периода времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса Хурадо для Handelsblatt.

По его словам, до начала войны на 2022 год ЕЦБ прогнозировал рост ВВП на уровне 4% и чуть меньше на 2023 год.

"В наших последних прогнозах, даже в худшем сценарии на этот год, мы по-прежнему предполагаем рост более чем на 2% в еврозоне", - отметил он.

Он также подчеркнул, что никакой стагфляции ожидать не следует, но будет более высокая инфляция в течение более длительного периода.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕЦБ ищет финансовый механизм, который позволит украинским беженцам в Европе конвертировать свои сбережения в другие валюты по разумному курсу.

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ЕЦБВойна России против Украины