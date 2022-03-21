Війна Росії проти України призведе до тривалої інфляції в єврозоні, - ЄЦБ

Війна Росії проти України призведе до високого рівня інфляції в країнах єврозони. І він буде спостерігатися протягом тривалого періоду часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Європейського центрального банку Луїса де Гіндоса Хурадо для Handelsblatt .

За його словами, до початку війни на 2022 рік ЄЦБ прогнозував зростання ВВП на рівні 4% і трохи менше на 2023 рік.

"У наших останніх прогнозах, навіть у гіршому сценарії на цей рік, ми як і раніше припускаємо зростання більш ніж на 2% в єврозоні", - зазначив він.

Він також підкреслив, що ніякої стагфляції очікувати не слід, але буде більш висока інфляція протягом більш тривалого періоду.