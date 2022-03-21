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Війна Росії проти України призведе до тривалої інфляції в єврозоні, - ЄЦБ

Фото: заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос Хурадо (weforum.org)
Автор: Юлія Бойко

Війна Росії проти України призведе до високого рівня інфляції в країнах єврозони. І він буде спостерігатися протягом тривалого періоду часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Європейського центрального банку Луїса де Гіндоса Хурадо для Handelsblatt.

За його словами, до початку війни на 2022 рік ЄЦБ прогнозував зростання ВВП на рівні 4% і трохи менше на 2023 рік.

"У наших останніх прогнозах, навіть у гіршому сценарії на цей рік, ми як і раніше припускаємо зростання більш ніж на 2% в єврозоні", - зазначив він.

Він також підкреслив, що ніякої стагфляції очікувати не слід, але буде більш висока інфляція протягом більш тривалого періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄЦБ шукає фінансовий механізм, який дозволить українським біженцям в Європі конвертувати свої заощадження в інші валюти за розумним курсом.

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ЕЦБВійна Росії проти України