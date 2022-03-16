ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна Росії проти України може змінити глобальний економічний і політичний порядок, - МВФ

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 16 березня 2022 12:17
Війна Росії проти України може змінити глобальний економічний і політичний порядок, - МВФ
Автор: Олександр Білоус

Вторгнення Росії в Україну вплине на всю світову економіку, сповільнивши зростання і підстьобнувши інфляцію. Міжнародний валютний фонд вважає, що війна докорінно змінити глобальний економічний порядок в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВФ.

Крім людських страждань і історичних потоків біженців, війна призводить до зростання цін на продукти харчування та енергію, підживлює інфляцію і знижує доходи, одночасно порушуючи торгівлю, ланцюжки поставок і грошові перекази в сусідні з Україною країни, йдеться в повідомленні МВФ.

Це також підриває ділову довіру і викликає невпевненість серед інвесторів, що призведе до зниження цін на активи, посилення фінансових умов і може спровокувати відтік капіталу з ринків, що розвиваються, йдеться в повідомленні.

"Конфлікт є серйозним ударом по світовій економіці, який завдасть шкоди зростанню і підвищить ціни", - заявив МВФ.

У МВФ вже заявили, що очікують зниження попереднього прогнозу Фонду про зростання світової економіки на рівні 4,4% в 2022 році. У повідомленні вони припустили, що їх прогнози регіонального зростання також, ймовірно, будуть переглянуті в бік зниження. МВФ повинен опублікувати оновлені прогнози 19 квітня.

Країни з прямими торговими, туристичними та фінансовими ризиками відчують зростаючий тиск, заявив МВФ, пославшись на підвищений ризик заворушень в деяких регіонах, від Африки на південь від Сахари і Латинської Америки до Кавказу і Центральної Азії.

У той же час відсутність продовольчої безпеки, ймовірно, ще більше посилиться в деяких частинах Африки та Близького Сходу, де такі країни, як Єгипет, імпортують 80% своєї пшениці з Росії та України.

У більш довгостроковій перспективі, за даними МВФ, "війна може докорінно змінити глобальний економічний і геополітичний порядок, якщо зміниться торгівля енергоносіями, змінюватися ланцюжки поставок, фрагментуються платіжні мережі, а країни переосмислять свої запаси резервної валюти".

МВФ передбачив глибоку рецесію в Україні і Росії і заявив, що Європа може зіткнутися з перебоями в імпорті природного газу і більш масштабними збоями в ланцюжку поставок. Східна Європа, яка прийняла більшу частину з 3 мільйонів чоловік, які втекли з України, в результаті зіткнеться з більш високими витратами на фінансування.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій