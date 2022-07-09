Война России против Украины – это шок для мировой экономики, - глава МИД Франции

Самые развитые страны мира не могут отвлечь взгляд от развязанной Россией войны в Украине, в том числе из-за непрогнозируемых последствий для мировой экономики.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"G20 не может отвлечь взгляд от войны в Украине, потому что она непосредственно влияет на мировую экономику. Война влияет на нас всех и может привести к глобальной рецессии, если мы не примем меры", - подчеркнула Колонна.

По ее словам, война России против Украины – это новый шок для мировой экономики. И ответственность за все последствия для мира лежит исключительно на РФ. Министр также уверена, что Москва держит население мира в заложниках, блокируя экспорт украинского зерна.

То же, по ее словам, касается экспорта энергоресурсов: россия решает создать искусственный дефицит поставок, чтобы повлечь резкий рост цен, чтобы путин мог пополнять свой военный бюджет.