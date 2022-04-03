UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война России против Украины делает немцев беднее, - Минфин Германии

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прогнозирует, что война России против Украины снизит благосостояние немцев. За минувший месяц инфляция ускорилась до 7,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на focus.de.

"Война в Украине уже делает нас всех беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортируемую энергию. Государство не сможет компенсировать эту потерю благосостояния", - отметил Линднер.

По его словам, федеральное правительство смягчит самые большие потрясения, будет оказана поддержка нуждающимся.

"Но поскольку средства ограничены, эти меры могут быть только временными", - подчеркнул министр.

Он также выразил обеспокоенность тем, что инфляция в марте ускорилась до 7,3%.

Напомним, ранее в Минэкономики Германии выступили против наращивания военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВойна России против Украины