Война РФ против Украины: Шольц, Макрон и Си Цзиньпин поддержат любые переговоры

Немецкий канцлер Олаф Шольц провел переговоры по теме войны России против Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Китая Си Цзиньпинем. Стороны договорились о поддержке любых переговоров для дипломатического решения конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства .

Сообщается, что сегодня прошли переговоры лидеров Германии, Франции и Китая в формате видеоконференции. На них обсуждалось российское вторжение в Украину и международные усилия для ее завершения.

В итоге собеседники договорились поддерживать любые переговоры, направленные на дипломатическое решение конфликта.

"Главы трех государств и правительств высказались за гуманитарную помощь и доступ к захваченным районам, а также за необходимость создания гуманитарных коридоров. По этим вопросам продолжатся контакты министров иностранных дел Германии, Франции и Китая", - говорится в сообщении.