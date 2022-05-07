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Война РФ против Украины повлияла на планы Китая по Тайваню, - директор ЦРУ

Фото: военные Китая (иллюстрация) (chinamil com)
Автор: РБК-Украина

Власти Китая делают выводы по своим планам на захват Тайваня, наблюдая за войной, которую развязала Россия в Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

«Очевидно, что китайское руководство пытается тщательно выявить уроки, которые они должны извлечь из войны в отношении своих собственных амбиций на Тайване», - сказал Бернс.

Он также добавил, что трехмесячные результаты российско-украинской войны не подорвали намерений Си Цзиньпиня получить контроль над Тайванем. Но это повлияло в первую очередь на то, когда китайские власти будут готовы осуществить свой план.

Стоит заметить, что Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.

Ранее мы сообщали, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

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