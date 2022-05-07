Война РФ против Украины повлияла на планы Китая по Тайваню, - директор ЦРУ

«Очевидно, что китайское руководство пытается тщательно выявить уроки, которые они должны извлечь из войны в отношении своих собственных амбиций на Тайване», - сказал Бернс.

Он также добавил, что трехмесячные результаты российско-украинской войны не подорвали намерений Си Цзиньпиня получить контроль над Тайванем. Но это повлияло в первую очередь на то, когда китайские власти будут готовы осуществить свой план.

Стоит заметить, что Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и намерен ее вернуть в свой состав.