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Война может повторяться. Зеленский заявил о необходимости договора по безопасности с надежными странами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинские власти должны сделать все, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться в Украине. В частности, в Украине должна быть современная система ПВО и договор по безопасности с надежными странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Война может повторяться, уверен в этом. Мы должны сделать так, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться в нашей стране. Наша задача сделать самую современную систему ПВО, иметь договор по безопасности со странами, которым мы доверяем и чтобы любые шансы агрессора на вторжение на будущее прекращались", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что мирного договора с Россией может и не быть, если сорвется обмен военных, которые вышли с "Азовстали", и если окажется, что противник устроил на Донбассе такую же расправу над мирными жителями, как в Киевской области.

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