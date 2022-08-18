Как война повлияет на здоровье украинцев в долгосрочной перспективе: ответ Минздрава

Война в Украине приведет к увеличению различного вида болезней, включая онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Идет к тому, что мы состаримся примерно на 10-15 лет.

"Хотелось, чтобы (война - ред.) не повлияла и чтобы победа как можно скорее наступила. Но мы уже сейчас понимаем, что будем иметь негативные последствия, поскольку вопрос скрининга, профилактических осмотров сегодня точно не в приоритете украинцев. А учитывая то, что мы сейчас имеем войну, а до этого два года коронавирусной болезни, которая тоже ограничивала доступ к медицинской помощи, мы готовимся к нескольким проблемным моментам", - пояснил Ляшко.

По его словам, первый - это потенциальное увеличение роста болезней с запущенными стадиями развития онкологических третьей и четвертой стадии, что касается и гипертонических болезней - будут расти инфаркты, инсульты в более молодом возрасте.

Также министр подчеркнул, война окажет влияние на состояние психического здоровья.

"По предварительным анализам, которые мы делали на базе стран, где были локальные конфликты, а у нас полномасштабная война, потенциальное количество людей, которое будет нуждаться в психологической поддержке, мы оцениваем в плюс-минус 15 миллионов человек. Из них, если не будет оказана психологическая поддержка, примерно 3 миллиона дальше будут нуждаться еще в помощи психиатра или психотерапевта. Потом, если снова не будет помощи специалиста, то многие люди будут нуждаться в медикаментозном лечении", - рассказывает Ляшко.

Министр также обратил внимание на такую вещь, что война приводит к тому, что украинцы состарятся на 10-15 лет.

"Речь идет не о внешнем виде, но болезни, которые имели какую-то возрастную структуру, будут встречаться на 10-15 лет раньше, чем это было до войны", - объясняет Ляшко.

Глава Минздрава призвал избавиться от стигмы относительно слова "психолог" или консультаций у психолога через горячую линию.

"Когда мы говорим о психологе, то почему-то у многих идут ассоциации, вероятно, еще из советских фильмов о психиатрической больнице с белыми халатами и завязанными руками, колючей проволокой. Если обратить внимание на американские фильмы, то там консультации у психолога - это нормально. И нам также надо это сделать, потому что люди, которые переживают стресс и думают, что это их не касается, что они стойкие, все равно будут нуждаться в консультации психолога", - подытожил Ляшко.

Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, что каждый десятый житель Украины может почувствовать последствия для психического здоровья через войну.

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