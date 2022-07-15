ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна не обвалила ціни на квартири. Як за півроку змінилася вартість житла в України

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 15 липня 2022 07:50
Війна не обвалила ціни на квартири. Як за півроку змінилася вартість житла в України В новобудовах вартість квадратного метру зросла на 11% (фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Ринок купівлі-продажу житла поступово відновлюється. Але, всупереч очікуванням та прогнозам, ціни на квартири не падають, а, навпаки, зростають. Це підтверджує аналіз вартості квадратного метру житла за останні півроку в різних регіонах України.

Де зараз можна вигідно придбати квартиру розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.

Як зросли ціни

У порівнянні з початком року, вартість квадратного метру на вторинному ринку зросла на 8%, а на первинному — на 11%.

Якщо в січні середні ціни на вторинці по Україні були на рівні 17 640 грн/кв.м, то в липні цей показник уже 19 070 грн/кв.м.

Що до квартир у новобудовах, то в середньому квадратний метр зараз обійдеться у 25 460 грн, а це на 2 500 грн більше, ніж на початку року до війни.

Від чого залежить ціна

На фінальну ціну квартири впливають різноманітні фактори: локація, інфраструктура, поверх, планування, оздоблення та інше. Так, наприклад, у мебльованому помешканні на вторинці середня ціна квадратного метру становить 24 340 грн, у новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше — 44 780 грн.

Щодо оздоблення, то квадратний метр у вторинному житловому фонді з сучасним ремонтом коштуватиме в середньому 27 000 грн, у квартирі з косметичним ремонтом — 21 880 грн.Війна не обвалила ціни на квартири. Як за півроку змінилася вартість житла в УкраїниФото pixabay.com

На первинному ринку вартість квадратного метру в оселі з дизайнерським ремонтом обійдеться в середньому у 36 370 грн, з бюджетним ремонтом — у 26 690 грн, а в стані під чистову обробку — в 25 840 грн. Найдорожчим варіантом ремонту як для вторинного, так і для первиному ринку буде авторський проект — 36 550 грн/кв.м та 53 120 грн/кв.м відповідно.

Якщо порівнювати ціни в залежності від поверховості, то квадратний метр на першому-другому поверхах у вторинному житловому фонді в середньому коштує 22 280 грн, а от в новобудові цінник уже в 1,3 рази вищий — 30 760 грн. Схожа різниця в ціні й на помешкання на 3-8 поверхах — 23 520 грн/кв.м та 30 560 грн/кв.м відповідно.

Найдорожчі та найдешевші регіони України

Трійка найдешевших регіонів за вартістю квадратного метру в новобудовах станом на липень виглядає так:

  • Івано-Франківська область — 17 830 грн/кв.м;
  • Хмельницька область — 18 830 грн/кв.м;
  • Сумська область — 19 600 грн/кв.м.

Найвищими є ціни за кв.м у новобудовах:

  • Київщини — 30 460 грн/кв.м;
  • Дніпропетровщини — 33 640 грн/кв.м.
  • Львівщини — 33 590 грн/кв.м;

На вторинному ринку найвигідніша ціна за квадратний метр у таких регіонах:

  • Сумщина — 13 000 грн/кв.м;
  • Дніпропетровщина — 16 360 грн/кв.м;
  • Івано-Франківщина — 16 410 грн/кв.м.

Найдорожчі регіони за вартістю житла на вторинному ринку:

  • Київська область — 34 740 грн/кв.м;
  • Львівська область — 27 460 грн/кв.м;
  • Вінницька область — 24 750 грн/кв.м;
  • Чернівецька область — 24 600 грн/кв.м.

Війна не обвалила ціни на квартири. Як за півроку змінилася вартість житла в України

Раніше ми розповідали які п'ять факторів вплинуть на ціну нерухомості найближчим часом.

Також ми розбиралися що пропонує ринок оренди квартир у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року