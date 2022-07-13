Цены на аренду квартир в Киеве упали вполовину: что предлагает рынок
С начала войны цены на аренду квартир в Киеве упали от 38% до 56%. Но в июне падение остановилось.
Об этом рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику приложения для аренды квартир в Киеве bird.
Анализ запросов на портале показал, что количество соискателей аренды жилья в июле увеличилось по сравнению с июнем. Сейчас она составляет примерно 90% довоенного количества. Ожидается, что при условии стабильной ситуации в столице, в августе-сентябре этот показатель вернется к уровню довоенного февраля.Цены остановились
С начала июля наблюдается остановка падения цен, рынок аренды стабилизируется.
Медиана цены на 12 июля по сравнению с 24 февраля выглядит так:
- 1-комнатные: с 13 000 грн до 8000 грн (-38%);
- 2-комнатные: с 21 600 грн до 12 600 грн (-42%);
- 3-комнатные: с 46 100 до 20 500 грн (-56%).
Падение цен на аренду в Киеве можно объяснить тем, что количество вариантов, доступных для выбора, очень сильно выросло, а спрос уменьшился."У арендатора больше выбор, поэтому он может выбирать квартиру с более качественным ремонтом, в более привлекательном доме и лучшей локации", – объясняют аналитики Bird.
Ранее мы рассказывали, будут ли строить бомбоубежища в каждой новостройке. Что об этом говорит новый закон.
Также мы писали о том, что государство должно предложить покупателям различные целевые программы приобретения недвижимости.