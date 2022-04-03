UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война за Крым невозможна, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что на территории оккупированного Крыма не будет боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова участника переговорной группы в эфире телемарафона UAразом.

Подоляк подчеркивает, что вопросы территориальной целостности Украины являются для властей ключевыми и принципиальными, и "это вопрос - сугубо президентский".

"Вопросы, касающиеся территориальной целостности, выносятся отдельно", - отметил он и добавил, что обсуждать крымскую проблематику - важно.

"Потому что, безусловно, война за Крым невозможна", - заявил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ рассказал, что российской стороне переданы предложения Украины, в том числе и относительно АРК. Так, Киев привержен идее политико-дипломатического урегулирования вопроса возвращения нашего полуострова.

"Потому что там у нас уже много и гуманитарных аспектов, и аспектов, которые касаются этнической группы крымских татар и другое. Мы хотим это обсуждать, потому что это ключевое сегодня", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее народный депутат, член переговорной группы Давид Арахамия заявил об устном согласии РФ на мирные предложения Украины, при этом вести переговоры о статусе Крыма Кремль отказался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымИрина ПодолякВойна России против Украины