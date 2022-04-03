Війна за Крим неможлива, - Подоляк
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що на території окупованого Криму не буде бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова учасника переговорної групи в ефірі телемарафону UAразом.
Подоляк наголошує, що питання територіальної цілісності України є для влади ключовими і принциповими, і "це питання - суто президентське".
"Питання, що стосуються територіальної цілісності, виносяться окремо", - зазначив він і додав, що обговорювати кримську проблематику - важливо.
"Тому що, безумовно, війна за Крим неможлива", - заявив Подоляк.
Радник керівника ОПУ розповів, що російській стороні передані пропозиції України, в тому числі й щодо АРК. Так, Київ схиляється до ідеї політико-дипломатичного врегулювання питання повернення нашого півострова.
"Тому що там у нас вже багато і гуманітарних аспектів, і аспектів, які стосуються етнічної групи кримських татар тощо. Ми хочемо це обговорювати, тому що це ключове сьогодні", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, раніше народний депутат, член переговорної групи Давид Арахамія заявив про усну згоду РФ на мирні пропозиції України, при цьому вести переговори про статус Криму Кремль відмовився.
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