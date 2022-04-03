ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна за Крим неможлива, - Подоляк

Новость на русском →
Неділя 03 квітня 2022 00:14
Війна за Крим неможлива, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що на території окупованого Криму не буде бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова учасника переговорної групи в ефірі телемарафону UAразом.

Подоляк наголошує, що питання територіальної цілісності України є для влади ключовими і принциповими, і "це питання - суто президентське".

"Питання, що стосуються територіальної цілісності, виносяться окремо", - зазначив він і додав, що обговорювати кримську проблематику - важливо.

"Тому що, безумовно, війна за Крим неможлива", - заявив Подоляк.

Радник керівника ОПУ розповів, що російській стороні передані пропозиції України, в тому числі й щодо АРК. Так, Київ схиляється до ідеї політико-дипломатичного врегулювання питання повернення нашого півострова.

"Тому що там у нас вже багато і гуманітарних аспектів, і аспектів, які стосуються етнічної групи кримських татар тощо. Ми хочемо це обговорювати, тому що це ключове сьогодні", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член переговорної групи Давид Арахамія заявив про усну згоду РФ на мирні пропозиції України, при цьому вести переговори про статус Криму Кремль відмовився.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою