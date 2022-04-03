Війна за Крим неможлива, - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що на території окупованого Криму не буде бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова учасника переговорної групи в ефірі телемарафону UAразом.

Подоляк наголошує, що питання територіальної цілісності України є для влади ключовими і принциповими, і "це питання - суто президентське".

"Питання, що стосуються територіальної цілісності, виносяться окремо", - зазначив він і додав, що обговорювати кримську проблематику - важливо.

"Тому що, безумовно, війна за Крим неможлива", - заявив Подоляк.

Радник керівника ОПУ розповів, що російській стороні передані пропозиції України, в тому числі й щодо АРК. Так, Київ схиляється до ідеї політико-дипломатичного врегулювання питання повернення нашого півострова.

"Тому що там у нас вже багато і гуманітарних аспектів, і аспектів, які стосуються етнічної групи кримських татар тощо. Ми хочемо це обговорювати, тому що це ключове сьогодні", - сказав Подоляк.