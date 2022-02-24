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Война в Киеве. Школы и садики не работают, медсистема - в усиленном режиме

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Киева приняли ряд решений из-за нападения на город. В частности, школы и садики с сегодняшнего дня не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

"Все, кто не задействованы в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, - оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен. Напоминаем, что укрытие обозначены на карте",- сообщили в КГГА.

Напомним, Верховная рада ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

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Киев