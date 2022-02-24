Війна у Києві. Школи та садочки не працюють, медсистема - в посиленому режимі

Влада Києва прийняла ряд рішень через напад на місто. Зокрема, школи та садочки з сьогоднішнього дня не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі", - повідомили в КМДА.