Війна у Києві. Школи та садочки не працюють, медсистема - в посиленому режимі

Влада Києва прийняла ряд рішень через напад на місто. Зокрема, школи та садочки з сьогоднішнього дня не працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі", - повідомили в КМДА.
Нагадаємо, Верховна рада запровадила воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.