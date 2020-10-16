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Война на Донбассе может завершиться в любой день, - Зеленский

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может завершиться в любой день. Однако этот вопрос во многом зависит от позиции Российской Федерации.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, путь к миру - это движение двух сторон. Поэтому свою часть пути должна пройти и Россия.

"Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", - сказал президент.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский готов уйти в отставку, если ему не удастся завершить войну на Донбассе.

При этом президент Украины назвал сложным вопрос завершения войны на Донбассе. При этом Зеленский считает положительным моментом разблокирование диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме этого сообщалось, что Зеленский надеется, что нынешний режим "тишины" на Донбассе сохранится и будет постоянным.

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