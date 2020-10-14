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Зеленский надеется на постоянный режим "тишины" на Донбассе

Киев, Среда 14 октября 2020 10:25
Зеленский надеется на постоянный режим "тишины" на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что нынешний режим "тишины" на Донбассе сохранится и будет постоянным. Несмотря на попытки противника сорвать перемирие.

Об этом он заявил на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Он в очередной раз подчеркнул, что власть делает все, чтобы прекратить войну на Донбассе.

"Сегодня восьмидесятый день как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, у нас есть надежда, что "тишина" на востоке Украины будет стабильной и постоянной", - заявил Зеленский.

Участь Володимира Зеленського в церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєнні почесних найменувань бойовим військовим частинам.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее Зеленский назвал завершение войны на Донбассе сложным вопросом. В то же время он считает прогрессом разблокирование нормандского процесса и возвращение президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Он также подчеркнул, что не "цепляется за рейтинги и власть", и если не сможет закончить войну на Донбассе, то на пост президента должен прийти другой человек, способный положить конец трагической истории между Украиной и Россией.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийДонбассрежим прекращения огня
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