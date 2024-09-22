Воїни ЗСУ знешкодили за день на Покровському напрямку 460 окупантів, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну ситуацію станом на 22.00 21 вересня.

Російські обстріли

Російські окупанти протягом суботи завдали по території України два ракетні удари, 63 авіаудари, а також скинули 86 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, для ударів ворог застосував понад 650 дронів-камікадзе, та здійснив майже 3400 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог 2 рази безуспішно штурмував позиції ЗСУ у районі Вовчанська. Водночас армійська авіація окупантів завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку противник проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової. Воїни ЗСУ зупинили 5 ворожих атак. Ще 2 бої продовжуються.

На Лиманському напрямку російські окупанти 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового. 4 боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 1 штурм окупаційних військ у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував позиції ЗСУ поблизу Калинівки, Майського, Андріївки та Білої гори. Сили оборони зупинили 7 атак загарбників, ще 2 боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 11 боїв. Окупанти за підтримки авіації штурмували позиції підрозділів ЗСУ біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки. 7 атак ворога було відбито, ще 4 - не завершилися.

На Покровському напрямку противник 25 разів атакував у районах Новоторецька, Селідового, Новогродівки, Красного Яру, Воздвиженки, Михайлівки та Маринівки. Воїни ЗСУ відбили 24 штурми. Біля Селідового ще триває бій.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 460 окупантів, з них 188 - безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та 11 автомобілів. Танк, одну ББМ, сім артилерійських систем та дев’ять автомобілів було пошкоджено", - передали у Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 20 спроб прорвати оборону ЗСУ поблизу Желанного Другого, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Гірника. 30 боїв вже були завершені, й ще 7 - продовжуються

У Генштабі поінформували, що на цьому напрямку, за попередніми даними, втрати противника безповоротними та пораненими склали 100 осіб.

"Також знищено чотири бойові броньовані машини", - йдеться у зведенні військових.

На Времівському напрямку противник 5 разів атакував підрозділи ЗСУ біля Вугледару, Катеринівки та Водяного. Зараз ще триває 1 атака окупантів.

На Оріхівському напрямку противник 4 рази штурмував позиції Сил оборони поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. 1 боєзіткнення ще триває.

У Генштабі додали, що на решті напрямків - без особливих змін.

У військовому командуванні також повідомили, що триває операція в Курській області. Російська авіація там продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.