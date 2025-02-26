Воїни ССО показали, як знищили взвод окупантів на "промці" на Донецькому напрямку

У відомстві уточнили, що такий наліт на промисловий комплекс на Донецькому напрямку здійснили оператори 3-го полку ССО, й під час операції вдалося знищити близько взводу військових РФ.

"Лиш одному ворожому військовому вдалося зберегти життя - оператори змусили його здатися в полон", - розповіли захисники.

Зазначається, що російський полонений розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та про склади боєприпасів. У ССО додали, що ці арсенали ворога було "знищено того ж дня".

"Коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів 3-го полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони", - передали в ССО.

Спочатку "відпрацювали" оператори дронів, й після "скидів" й ударів FPV захисники залетіли на "промку" на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.