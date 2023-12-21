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Воїни ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку (відео)

Куп'янський район, Четвер 21 грудня 2023 21:58
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Воїни ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку (відео) Архівне фото: Воїни ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Снайпери Сил оборони України виявили ворожих розвідників на Куп'янському напрямку та ліквідували їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку ССО виявили розвідувальну групу противника, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по групі було відкрито вогонь, унаслідок чого знищено дві одиниці живої сили противника.

Як зазначають оператори ССО, на цьому напрямку ворог систематично, переважно в темний час доби, висуває свої групи.

Однак наші снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності і нещодавно знищили дві ворожі саперні групи.

Сили оборони України знищують росіян

Сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян у районі села Терни (Донецька область) і знищили два склади з боєприпасами окупантів.

Також повідомлялось, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 350 270 військових.

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