Воїни ГУР отримали новітній дрон-невидимку Hazard: що про нього відомо

Як зазначили в ГУР, унікальний безпілотний авіаційний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV воїни отримали від американської благодійної організації Help Heroes of Ukraine.

Фото: українські розвідники отримали дрони Hazard (t.me/DIUkraine)

Hazard

У ГУР звернули увагу, що до комплексу Hazard входять:

десять дронів-камікадзе;

пускове обладнання;

пульт управління.

За даними розвідки, конструкція безпілотника створена з композитних матеріалів, це дає йому змогу залишатися невидимим для ворожих засобів РЕБ. При цьому робота дрона безшумна, що забезпечує максимальну прихованість.

Такі безпілотники можуть долати значну відстань, їх можна оснастити бойовими частинами різної потужності для знищення об'єктів ворога.