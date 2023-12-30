Воїни 45-ї ОАБр подякували Козловському та ФК "Рух" за передані 2 млн гривень на обладнання

"Військовослужбовці 45-ї бригади щиро дякують Emily Resort та Григорію Козловському за таку допомогу. Завдяки Вашим коштам ми закупили необхідне обладнання та відремонтували автомобільну техніку. Разом до Перемоги! Слава Україні", - йдеться у відеозверненні артилеристів.

"Для воїнів важлива наша фінансова підтримка і допомога. Я радий, що сьогодні ми можемо забезпечити воїнів, які звернулися до нас по допомогу, необхідними коштами для придбання військової техніки, зброї, транспортних засобів. Така підтримка не тільки допоможе вести ефективні бойові дії, вона підвищує морально-психологічний стан воїнів, збільшує їхню відданість Україні", - наголосив Григорій Козловський.

Рухівці та їх засновник не вперше допомагають 45-ій окремій артилерійській бригаді. Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014-го року в складі корпусу резерву, який дислокувався на Львівщині.

Також завдяки допомозі клубу та Козловського до військових на фронт поїхало обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки й інше.

До Дня незалежності бійці 45-ї окремої артилерійської бригади отримали від Григорій Козловського 10 антиланцетних комплексів "Зозулька" та інше господарське спорядження, вартість якого склала майже півтора мільйона гривень.

Крім військових, Григорій Козловський піклується про дітей та переселенців. Зокрема, до Дня Святого Миколая майже 900 дітей подивились святкову виставу та цікаво провели час - побували в академії ФК "Рух" та долучились до різноманітних веселощів.