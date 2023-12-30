Воины 45-й ОАБр поблагодарили Козловского и ФК "Рух" за переданные 2 млн гривен на оборудование

"Военнослужащие 45-й бригады искренне благодарят Emily Resort и Григория Козловского за такую помощь. Благодаря вашим средствам мы закупили необходимое оборудование и отремонтировали автомобильную технику. Вместе с Победой! Слава Украине", - говорится в видеообращении артиллеристов.

"Для воинов важна наша финансовая поддержка и помощь. Я рад, что сегодня мы можем обеспечить обратившихся к нам за помощью воинов необходимыми средствами для приобретения военной техники, оружия, транспортных средств. Такая поддержка не только поможет вести эффективные боевые действия, она повышает морально-психологическое состояние воинов, увеличивает их приверженность Украине", - подчеркнул Григорий Козловский.

Двигатели и их основатель не впервые помогают 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва, который дислоцировался во Львовской области.

Также благодаря помощи клуба и Козловского к военным на фронт поехало оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.

Ко Дню независимости бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады получили от Григория Козловского 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое хозяйственное снаряжение, стоимость которого составила почти полтора миллиона гривен.

Кроме военных, Григорий Козловский заботится о детях и переселенцах. К Дню Святого Николая почти 900 детей посмотрели праздничное представление и интересно провели время - побывали в академии ФК "Рух" и приобщились к разнообразным веселья.