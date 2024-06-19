ua en ru
Ср, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Воїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодят

Середа 19 червня 2024 16:05
UA EN RU
Воїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодят Пара одружилась поблизу лінії фронту (фото: facebook.com/68brigade)
Автор: Василина Копитко

Воїн 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша взяв шлюб з коханою всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію бригади у Facebook.

Пара побралась поблизу лінії фронту

"Ще один воїн-росомаха побрався з коханою за кількадесят кілометрів від лінії фронту. Молодята взяли шлюб у колі найближчих друзів і побратимів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після одруження молодята влаштували гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутньої дитини. У пари скоро народиться син.

У бригаді поділилися фото та відео молодят і привітали пару зі створенням нової родини.

Воїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодятВоїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодятВоїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодятВоїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодятМолодята одразу після одруження провели гендер-паті (фото: facebook.com/68brigade)

Під постом про одруження пари українці залишають коментарі з привітанням молодятам та бажають їм щасливого подружнього життя у мирній Україні.

Воїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодятРеакція українців на одруження військового (скриншот)

Читайте також про те, що засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич вийшла заміж - фото.

Раніше ми розповідали історію воїна, який повернувся на фронт після важкого поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Одруження
NEWS
Чому "Шахеди" долітають аж до Львівщини і яка мета атак РФ: експерт пояснив тактику ворога
Чому "Шахеди" долітають аж до Львівщини і яка мета атак РФ: експерт пояснив тактику ворога
DAILY
Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії