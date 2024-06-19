Воїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодят

Воїн 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша взяв шлюб з коханою всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію бригади у Facebook .

Пара побралась поблизу лінії фронту

"Ще один воїн-росомаха побрався з коханою за кількадесят кілометрів від лінії фронту. Молодята взяли шлюб у колі найближчих друзів і побратимів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після одруження молодята влаштували гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутньої дитини. У пари скоро народиться син.

У бригаді поділилися фото та відео молодят і привітали пару зі створенням нової родини.

Молодята одразу після одруження провели гендер-паті (фото: facebook.com/68brigade)

Під постом про одруження пари українці залишають коментарі з привітанням молодятам та бажають їм щасливого подружнього життя у мирній Україні.

Реакція українців на одруження військового (скриншот)