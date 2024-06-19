Воїн побрався з коханою поблизу лінії фронту: ефектні фото і відео молодят
Воїн 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша взяв шлюб з коханою всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію бригади у Facebook.
Пара побралась поблизу лінії фронту
"Ще один воїн-росомаха побрався з коханою за кількадесят кілометрів від лінії фронту. Молодята взяли шлюб у колі найближчих друзів і побратимів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що після одруження молодята влаштували гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутньої дитини. У пари скоро народиться син.
У бригаді поділилися фото та відео молодят і привітали пару зі створенням нової родини.
Молодята одразу після одруження провели гендер-паті (фото: facebook.com/68brigade)
Під постом про одруження пари українці залишають коментарі з привітанням молодятам та бажають їм щасливого подружнього життя у мирній Україні.
Реакція українців на одруження військового (скриншот)
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