У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту, - ОТУ "Харків"
Російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. Також окупанти активізували повітряну розвідку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".
Так, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу - відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.
"До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", - йдеться у повідомленні.
Глибоке
У районі Глибокого росіяни переміщують та роззосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позицій Сил оборони.
В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.
Ситуація в районі Вовчанська
Російські війська розпочали нове вступ у Харківській області з 10 травня. Окупанти атакують у районі Вовчанська, села Липці та Глибокого.
Буквально 3 серпня повідомлялося, що ЗСУ вдарили по росіянах поблизу Сотницького Козачка. У свою чергу РФ прагне розширити зону контролю у Вовчанську Харківської області.
Додамо, що за 3 серпня на Харківському напрямку сталося шість бойових зіткнень. Втрати РФ на цій ділянці фронту склали 99 військових та 38 одиниць озброєння та техніки.
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