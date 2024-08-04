У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту, - ОТУ "Харків"

Російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. Також окупанти активізували повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків" .

Так, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу - відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

"До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", - йдеться у повідомленні.

Глибоке

У районі Глибокого росіяни переміщують та роззосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позицій Сил оборони.

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.