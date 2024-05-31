У Вовчанську під час обстрілу РФ було поранено волонтера зі Швейцарії

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли село Шестакове Чугуївського району. Поранення отримали двоє чоловіків. Пошкоджено житлові будинки, будівлі ферми.

30 травня через ворожий обстріл у Вовчанську було поранено волонтера зі Швейцарії. Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій. Медики надали йому допомогу.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).