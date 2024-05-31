В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Ситуация в Харьковской области

Напомним, в последнее время российские войска ужесточили обстрелы Харькова и области. Город фактически каждый день находится под вражескими ударами.

В частности, в эту ночь российская армия выпустила по Харькову ракеты С-300 из Белгородской области. Была разрушена пятиэтажка в одном из районов. Также было попадание на территорию предприятия. Погибли 6 человек, еще более 20 ранены.

Кроме того, оккупанты начали наступление в Харьковской области. В настоящее время продолжаются боевые действия в районе города Волчанск.

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