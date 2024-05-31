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В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Архивное фото: Волчанск во время атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы не прекращают обстреливать Харьковскую область. Так, в результате вражеской атаки 30 мая в Волчанске был ранен волонтер из Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса генерального прокурора.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 31 мая около 14:00 российские военные обстреляли село Шестаково Чугуевского района. Ранения получили двое мужчин. Повреждены жилые дома, строения фермы.

30 мая из-за вражеского обстрела в Волчанске был ранен волонтер из Швейцарии. Мужчина прибыл в Украину с гуманитарной миссией для помощи в эвакуации людей и животных из зон активных боевых действий. Медики оказали ему помощь.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Харьковской области

Напомним, в последнее время российские войска ужесточили обстрелы Харькова и области. Город фактически каждый день находится под вражескими ударами.

В частности, в эту ночь российская армия выпустила по Харькову ракеты С-300 из Белгородской области. Была разрушена пятиэтажка в одном из районов. Также было попадание на территорию предприятия. Погибли 6 человек, еще более 20 ранены.

Кроме того, оккупанты начали наступление в Харьковской области. В настоящее время продолжаются боевые действия в районе города Волчанск.

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