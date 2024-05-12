У Вовчанську, який прагнуть захопити росіяни, лишається близько 300-400 жителів

У прикордонному Вовчанську Харківської області, який, разом з Липцями, прагнуть захопити російські окупанти у ході своєї нової наступальної операції, лишається близько 300-400 жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
"Тривають артобстріли за містом, між Вовчанськом та селом Гатище. Чутно, що працює артилерія. Літаки пускають від двох до трьох бомб за раз, б'ють хаотично в приватний сектор", — розповів журналістам начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина.
За його словами, люди відмовляються евакуюватися, "тому що в них худоба, тварини". При цьому військова адміністрація пропонує евакуацію разом з тваринами, але все одно бажають не всі.
Діти, за словами Стецини, були вивезені з міста ще в 2023 році.
Вовчанськ є одним з двох напрямків у Харківській області, якими росіяни почали просуватися кілька днів тому. Обстріли міста за допомогою РСЗВ, артилерії та керованих авіабомб почалися в ніч на 10 травня.
Місцева влада оголосила про евакуацію з Вовчанська і найближчих населених пунктів.
За словами військового експерта, колишнього речника Генштабу Владислава Селезньова, Вовчанськ добре укріплений, але контроль над цим населеним пунктом залежить від того, якими ресурсами окупанти готові атакувати і скільки трупів своїх солдатів він готові покласти у передмісті.
За інформацією DeepState станом на ніч 12 травня, в районі Вовчанська війська РФ зайняли села Плетенівка, Огірцеве та рухаються в бік міста. Намагаються закріпитися в селах Гатище, Стариця, Бугруватка. Також проект повідомляє, що окупанти підібралися до північних околиць Вовчанська, намагаються закріпитися, тривають бої.
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