В Волчанске, который стремятся захватить россияне, остается около 300-400 жителей

"Идут артобстрелы за городом, между Волчанском и селом Гатище. Слышно, что работает артиллерия. Самолеты пускают от двух до трех бомб за раз, бьют хаотично в частный сектор", - рассказал журналистам начальник Волчанского отдела полиции Максим Стецина.

По его словам, люди отказываются эвакуироваться, "потому что у них скот, животные". При этом военная администрация предлагает эвакуацию вместе с животными, но все равно не все желают.

Дети, по словам Стецины, были вывезены из города еще в 2023 году.

Угроза для Волчанска